В Киеве в районе завода "Оболонь" в озере Опечень чуть не утонул мужчина. Его вытащили спасатели, которым поступило сообщение об инциденте вечером 4 июля.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Киева.

На место происшествия немедленно отправилось отделение группы водолазно-спасательных работ. Они обнаружили мужчину, который просил о помощи и находился в озере на расстоянии 10 метров от берега в полубессознательном состоянии.

Пострадавшего с помощью надувной лодки и спасательного снаряжения доставили на берег, ему была оказана первая помощь. После этого мужчину передали медикам из-за того, что ему в дыхательные пути попала вода.

Ранее "Страна" писала, что в Украине с начала года утонули 464 человека, в том числе 44 ребенка. В то же время с начала лета в воде погибли 146 украинцев.

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