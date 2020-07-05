Шамир выбрал неудачную тему для песни. Фото: Facebook/ fshamir

В Израиле разгорелся скандал из-за резкого поста 68-летнего местного музыканта Эфраима Шамира, который премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху принял на свой счет.

Инцидент случился еще 27 июня.

В тот день Шамир написал в своем Facebook: "Казнить психопата, его обеспокоенную проститутку-жену и отвратительного сына проститутки. Интересно, хорошее ли это начало новой песни протеста?"

Скриншот 1 из Facebook Эфраима Шамира

На запись тут же отреагировал в своем Twitter Нетаньяху, опубликовав скриншот поста музыканта со своим комментарием. 

"Левое подстрекательство опасно и не знает границ. Это то, что написал Эфраим Шамир. На него подана жалоба в полицию", - написал премьер, отнеся пост Шамира на счет своей семьи (о жене Нетаньяху подробнее можно прочитать здесь).

Скриншот из Twitter Биньямина Нетаньяху

После этого Шамир отредактировал свою запись, заменив "казнить" на "выслать". И заявил в новом посте, что имел в виду вовсе не Нетаньяху.

"Моя новая песня протеста будет касаться румынской семьи Чаушеску и ее горького конца - конца всех тиранов в мире", - отметил исполнитель.

Скриншот 2 из Facebook Эфраима Шамира

По информации израильской прессы, за последний месяц Нетаньяху подал уже три жалобы в полицию по поводу "подстрекательства к насилию и угроз в адрес себя и своей семьи".

Одному из "подстрекателей", 57-летнему Цвике из Ашдода, правоохранители уже предъявили обвинение.

Что касается Шамира, то он родился в 1951 году в Омске и до репатриации был Ефимом Шмуклером. Вскоре после его рождения его семья покинула СССР и обосновалась сначала в Польше, а затем в Израиле. Его музыкальная карьера началась в солдатском ансамбле ЦАХАЛа. Шамир был солистом известной израильской рок-группы "Каверет".

Как сообщала "Страна", в прошлом году жену премьер-министра Сару признали виновной в коррупции: она обедала в ресторанах за счет государства.

Мы также писали, что самого Нетаньяху обвиняли в подкупе и мошенничестве

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