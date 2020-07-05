В Израиле разгорелся скандал из-за резкого поста 68-летнего местного музыканта Эфраима Шамира, который премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху принял на свой счет.

Инцидент случился еще 27 июня.

В тот день Шамир написал в своем Facebook: "Казнить психопата, его обеспокоенную проститутку-жену и отвратительного сына проститутки. Интересно, хорошее ли это начало новой песни протеста?"

На запись тут же отреагировал в своем Twitter Нетаньяху, опубликовав скриншот поста музыканта со своим комментарием.

"Левое подстрекательство опасно и не знает границ. Это то, что написал Эфраим Шамир. На него подана жалоба в полицию", - написал премьер, отнеся пост Шамира на счет своей семьи (о жене Нетаньяху подробнее можно прочитать здесь).

После этого Шамир отредактировал свою запись, заменив "казнить" на "выслать". И заявил в новом посте, что имел в виду вовсе не Нетаньяху.

"Моя новая песня протеста будет касаться румынской семьи Чаушеску и ее горького конца - конца всех тиранов в мире", - отметил исполнитель.

По информации израильской прессы, за последний месяц Нетаньяху подал уже три жалобы в полицию по поводу "подстрекательства к насилию и угроз в адрес себя и своей семьи".

Одному из "подстрекателей", 57-летнему Цвике из Ашдода, правоохранители уже предъявили обвинение.

Что касается Шамира, то он родился в 1951 году в Омске и до репатриации был Ефимом Шмуклером. Вскоре после его рождения его семья покинула СССР и обосновалась сначала в Польше, а затем в Израиле. Его музыкальная карьера началась в солдатском ансамбле ЦАХАЛа. Шамир был солистом известной израильской рок-группы "Каверет".

Как сообщала "Страна", в прошлом году жену премьер-министра Сару признали виновной в коррупции: она обедала в ресторанах за счет государства.

Мы также писали, что самого Нетаньяху обвиняли в подкупе и мошенничестве.