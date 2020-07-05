В Киеве грузовик городского водоканала застрял в яме, когда приехал устранять проблему с водой. Перед тем, как рабочие смогли приступить к ремонту, им пришлось вытаскивать автомобиль, который одним колесом застрял в яме возле люка.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный".

В сообщении говорится, что инцидент произошел по адресу проспект Свободы, 5.

"Грузовик Водоканала приехал для устранение проблемы с холодной водой, но начать пришлось с другой проблемы - вытянуть свой грузовик из ямы в которую он провалился возле люка", - говорится в подписи к фото.

Фото: Facebook/Киев оперативный

Ранее "Страна" писала, что под Киевом водитель фуры уснул за рулем, врезался в грузовик и погиб.

Также мы рассказывали, что во время сильного ливня в Киеве возле вокзала "Киев-Пассажирский" потоки воды образовали довольно глубокое озеро, в котором стал плавать легковой автомобиль.