Вскоре после обнаружения бубонной чумы у двух жителей Монголии, о чем сообщалось 1 июля, эту же болезнь подтвердили у скотовода из автономного района Внутренняя Монголия, что на севере Китая.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Синьцзинбао".

Зараженный чумой поступил в больницу города Баян-Нур в субботу.

"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - сказали в комитете здравоохранения Баян-Нура.



После госпитализации скотовода в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Этот режим ввели до конца текущего года.

По словам местных властей, в городе есть угроза распространения заболевания среди населения, поэтому жителям не рекомендуется охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрениях на него - немедленно сообщать медикам и уполномоченным ведомствам.

Из-за случаев чумы в Монголии в России в некоторых населенных пунктах недалеко от Алтая и Тувы ограничили въезд и выезд.

В указанном регионе вспышки чумы не так уж редки. Как писала "Страна", в мае 2019 года в Монголии два человека умерли от этого заболевания.

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