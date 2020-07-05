Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что динамика заболеваемости коронавирусом за последний месяц вызывает у него беспокойство. Постоянно растет количество госпитализаций и случаев пневмонии.

Об этом он сказал на брифинге МОЗ.

Степанов проинформировал, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано 823 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 53 у детей и 53 у медицинских работников. Госпитализированы 215 человек. Выздоровели за сутки 221 человек, умерли 22 человека. За последние сутки проведено 13 957 тестов, из которых 9934 методом ПЦР, 4023 методом ИФА.

Он подчеркнул, что динамика заболевания коронавирусом за последний месяц вызывает беспокойство: количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет. Минздрав призывает соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции и использованию антисептиков.

Ранее "Страна" писала, что появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 5 июля.

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