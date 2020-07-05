В Чернобыльском заповеднике показали реку Припять с высоты птичьего полета
Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сняли реку Припять в зоне отчуждения и ее окрестности с помощью беспилотного летательного аппарата.
Живописные кадры пресс-служба заповедника опубликовала в Facebook.
В коротком ролике берега Припяти показаны в разгар лета. На видео попали русло реки с островками, лесистые берега и синее небо.
Припять протекает по территории Беларуси (Брестской и Гомельской областей) и Украины (в Волынской, Ровненской и Киевской областях). Это крупнейший по площади бассейна, длине и водности правый приток Днепра.
Последние 50 километров своего течения Припять протекает по украинской территории и впадает в нескольких километрах южнее Чернобыля в Киевское водохранилище.
Ранее "Страна" показывала другое видео Припяти в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета.
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