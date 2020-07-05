Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сняли реку Припять в зоне отчуждения и ее окрестности с помощью беспилотного летательного аппарата.

Живописные кадры пресс-служба заповедника опубликовала в Facebook.

В коротком ролике берега Припяти показаны в разгар лета. На видео попали русло реки с островками, лесистые берега и синее небо.

Припять протекает по территории Беларуси (Брестской и Гомельской областей) и Украины (в Волынской, Ровненской и Киевской областях). Это крупнейший по площади бассейна, длине и водности правый приток Днепра.

Последние 50 километров своего течения Припять протекает по украинской территории и впадает в нескольких километрах южнее Чернобыля в Киевское водохранилище.

Ранее "Страна" показывала другое видео Припяти в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета.

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