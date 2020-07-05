В Новой Каховке в Херсонской области 38-летнего мужчину, который поджег квартиру и едва не сжег весь дом. Он уснул пьяный с сигаретой и чуть не погиб, но его разбудили соседи.

Об этом сообщает прес-служба полиции области.

На месте происшествия полицейские установили, что на пятом этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели, что он пьян.

Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он напился, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

Вместе с тем прес-служба ГСЧС Украины сообщает, что в 18:40 пожар кровли пятиэтажного жилого дома ликвидирован. Пострадавших и жертв вследствие пожара нет.

Ранее "Страна" писала, что в Баку загорелась фабрика по производству красок Sobsan. По словам очевидцев, с территории завода прозвучало пять взрывов химических реагентов. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Также мы рассказывали, что из-за пожара на Воздухофлотском проспекте в Киеве перекрыли дорогу на аэропорт.