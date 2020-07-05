Начало новой рабочей недели в Украине обещает быть таким же знойным, как выходные. Однако с 8 июля придет долгожданная прохлада.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, погоду в Европе сейчас определяют антициклоны Xabl и Winfried, а также атмосферный фронт между ними (синяя линия на карте).

Значительная часть территории Украины в понедельник, 6 июля, будет находиться в зоне антициклонической погоды, поэтому погода ожидается сухая и солнечная.

Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а после обеда или вечером вероятны локальные осадки вдоль полосы от Сумщины и Харьковщины через Черкасскую область в южные регионы (кроме Запорожья).

Температура воздуха 6 июля в Украине будет очень высокой: +30...+35 градусов, а на юге, востоке и в центральной части местами +35...+39 градусов. В западных областях Украины в течение дня ожидается +25...+30 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть сухим, солнечным и жарким, с температурой +30...+32 градуса.

Во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана Купала будет сухо и тепло.

Похолодание придет в Киев 8 июля: температура воздуха может опуститься до +19...+20 градусов. На юге, востоке и в центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля.

Данные Натальи Диденко можно сравнить с прогнозом Украинского гидрометцентра.

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