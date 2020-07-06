В МОЗ рассказали, как правильно утилизировать маски здоровых и инфицированных коронавирусом украинцев
При масочном режиме необходимо не только правильно носить маски, но и знать, что делать с использованными средствами индивидуальной защиты.
Инструкции на этот счет опубликовало в Facebook Министерство охраны здоровья.
Использованные маски и перчатки, которые надевал здоровый человек, следует положить в пакет, завязать его и по возможности дать отлежаться 72 часа, чтобы живущие на СИЗ вирусы потеряли силу. После чего пакет можно выбрасывать в общий контейнер с отходами.
Если маска и перчатки принадлежат инфицированному человеку, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще два пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их также можно выбросить в контейнер.
Ранее "Страна" рассказывала, что из медицинских учреждений отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия.
Мы также сообщали, что отравиться углекислым газом при долгом ношении маски невозможно.