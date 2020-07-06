Для утилизации масок потребуется много мусорных пакетов. Фото: flickr.com

При масочном режиме необходимо не только правильно носить маски, но и знать, что делать с использованными средствами индивидуальной защиты.

Инструкции на этот счет опубликовало в Facebook Министерство охраны здоровья.

Использованные маски и перчатки, которые надевал здоровый человек, следует положить в пакет, завязать его и по возможности дать отлежаться 72 часа, чтобы живущие на СИЗ вирусы потеряли силу. После чего пакет можно выбрасывать в общий контейнер с отходами.

Если маска и перчатки принадлежат инфицированному человеку, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще два пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их также можно выбросить в контейнер.

Скриншот из Facebook МОЗПравила утилизации масок

Ранее "Страна" рассказывала, что из медицинских учреждений отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия.

Мы также сообщали, что отравиться углекислым газом при долгом ношении маски невозможно.

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