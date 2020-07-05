В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, подтверждено 48500 случаев заражения коронавирусом. В стране от болезни исцелились 21 376 человек, от последствий коронавируса скончались 1249 пациентов. Больше всего зараженных во Львовской области и Киеве.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

За последние сутки лабораторно подтверждено 823 случая. Количество зарегистрированных активных больных составляет 25875 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.

Сейчас госпитализированы 4073 человека, из них 105 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12874 человека, к подключению к аппарату ИВЛ - 411 пациентов.

Болезнь была подтверждена у 3509 детей и 6990 медиков, 4356 медработников выздоровели. 35 626 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715770 образцов и ИФА 265991 образец.

Сейчас ситуация по областям выглядит так:

Винницкая обл. - 1951 (1315 выздоровели)

Волынская обл. - 2705 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1115 (975 выздоровели)

Донецкая обл. - 680 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1461 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3321 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2655 (1144 выздоровели)

Киев - 5543 (1800 выздоровели)

Киевская обл. - 2774 (1510 выздоровели)

Кировоградская обл. - 658 (560 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6197 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 458 (309 выздоровели)

Одесская обл. - 1865 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4108 (2050 выздоровели)

Сумская обл. - 317 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2069 (1252 выздоровели)

Харьковская обл. - 2348 (1198 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 839 (593 выздоровели)

Черкасская обл. - 661 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5002 (2159 выздоровели)

Черниговская обл. - 572 (145 выздоровели).

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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