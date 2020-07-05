Лидирует Львовская область. Появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 5 июля
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, подтверждено 48500 случаев заражения коронавирусом. В стране от болезни исцелились 21 376 человек, от последствий коронавируса скончались 1249 пациентов. Больше всего зараженных во Львовской области и Киеве.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.
За последние сутки лабораторно подтверждено 823 случая. Количество зарегистрированных активных больных составляет 25875 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.
Сейчас госпитализированы 4073 человека, из них 105 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12874 человека, к подключению к аппарату ИВЛ - 411 пациентов.
Болезнь была подтверждена у 3509 детей и 6990 медиков, 4356 медработников выздоровели. 35 626 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715770 образцов и ИФА 265991 образец.
Сейчас ситуация по областям выглядит так:
- Винницкая обл. - 1951 (1315 выздоровели)
- Волынская обл. - 2705 (801 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1115 (975 выздоровели)
- Донецкая обл. - 680 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1461 (950 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3321 (1001 выздоровели)
- Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2655 (1144 выздоровели)
- Киев - 5543 (1800 выздоровели)
- Киевская обл. - 2774 (1510 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 658 (560 выздоровели)
- Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)
- Львовская обл. - 6197 (890 выздоровели)
- Николаевская обл. - 458 (309 выздоровели)
- Одесская обл. - 1865 (822 выздоровели)
- Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4108 (2050 выздоровели)
- Сумская обл. - 317 (248 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2069 (1252 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2348 (1198 выздоровели)
- Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 839 (593 выздоровели)
- Черкасская обл. - 661 (517 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5002 (2159 выздоровели)
- Черниговская обл. - 572 (145 выздоровели).
Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України
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