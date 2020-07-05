В Министерстве здравоохранения сообщили, что нужно знать о здоровом питании каждому человеку. Ведь здоровое питание - это не только хорошее самочувствие, крепкая нервная система и нормализация веса, но и еще любовь и уважение к себе.

Пост на эту тему опубликован в Facebook Центром общественного здоровья.

Здоровым питанием называют сбалансированное потребление белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной физиологической потребности человека в пищевых и биоактивных веществах.

Польза от потребления натуральных растительных и белковых продуктов (снижение риска заболеть, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни) доказана многолетними исследованиями с привлечением миллионов людей в разных странах на всех континентах.

Регулярное питание, медленное потребление пищи в приспособленных для этого местах положительно влияет на функциональное состояние органов пищеварения, предотвращает появление лишнего веса и связанных с ним опасных для здоровья состояний: высокого артериального давления, атеросклероза и повышению уровня сахара в крови.

Достаточное потребление жидкости - одно из обязательных условий для обеспечения надлежащей физической и умственной активности человека. Вода, компоты и чай должны быть основным источником жидкости. Следует существенно ограничить употребление калорийных напитков, в частности сладкой газировки, соков и сокосодержащих напитков. Чем меньше человек потребляет алкогольных напитков, тем лучше для его здоровья.

Помните: безопасной дозы алкоголя не существует!

Следует постоянно и тщательно соблюдать правила пищевой безопасности, в частности чистоты, выбирать только качественные и безопасные продукты питания, выполнять условия их хранения и приготовления.

Изменить рацион за один день невозможно. Главное - последовательно идти к цели, и тогда здоровое питание войдет в привычку.

Приучаться питаться правильно нужно с небольших шагов:

постепенно добавляйте в ежедневный рацион салаты (из сырых разноцветных овощей);

используйте оливковое масло для приготовления пищи;

включите в рацион здоровые перекусы из сухофруктов, орехов, яблок, ягод;

завтракайте нежирным супом, салатом или кашей;

ешьте 4-5 раз в день, плюс добавьте 2 перекуса;

ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу;

есть желательно в одно и то же время, но не позднее чем за 3 часа до сна;

замените ингредиенты блюд на менее калорийные (майонез на йогурт, сахар на мед, конфеты на сухофрукты).

Со временем ваше питание станет здоровее и вкуснее.

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