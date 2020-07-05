За минувшие сутки в Польше выявили 231 новый случай инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Украине таких случаев 823 (при разнице количества населения в 4 миллиона).

Такие данные приведены на портале worldometers.info.

За этот период времени 5 человек с коронавирусом скончались, 619 выздоровели. Всего сейчас активных больных COVID-19 в Польше 10 687 человек. Это не самый высокий показатель за время эпидемии в стране. Например, в середине июня число активных больных подбиралось к 15 тысячам.

Днем ранее, 4 июля, в Польше зафиксировали 314 новых случая заболевания COVID-19. Пять человек из числа ранее заболевших умерли, 476 выздоровели.

Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 35 950 случаев инфицирования, умерли 1 517 человек, выздоровели 23 746 человек.

Ранее "Страна" приводила последнюю статистику заболеваемости в Беларуси.

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