Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенья заявил, что страна находится в экстренной ситуации по распространению коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

К вечеру субботы в Израиле было выявлено более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки прирост инфицированных составил 977. Число умерших от инфекции за все время эпидемии достигло 330.



"Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса - очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь. Мы находимся в экстренной ситуации", – сказал Нетаньяху членам своего кабинета.



По его словам, в стране могут быть приняты дополнительные ограничительные меры помимо уже введенных. Он также добавил, что из-за новой вспышки заболеваемости невозможно позволить работать в привычном режиме кнессету (парламенту).

Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости в Украине на 5 июля.

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