В Новой Каховке, которая находится в Херсонской области, произошел сильный пожар. В городе горит крыша жилой пятиэтажки. Предварительно, причиной пожара стала семейная ссора.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Площадь составляет около 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения на квартиры нет. Проведена эвакуация жителей. Жертв и пострадавших нет. В 16:16 пожар локализован", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Фото: zpost.me

Местное издание ZPost пишет, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой ее поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Видео: YouTube/zPost me

Ранее "Страна" писала, что в Киеве в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, где недавно взорвался жилой дом, вспыхнул пожар.

Также мы рассказывали, что в Витовском районе Николаевской области, вспыхнул пожар на мусорной свалке. Спасатели ликвировали очаги возгорания площадью 1 000 квадратных метров.