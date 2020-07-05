Сотрудники Хазанова заверили, что с ним все в порядке. Фото: m24.ru

В Театре эстрады (Москва, РФ) рассказали о состоянии художественного руководителя учреждения, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова, которому по данным журналистов в пятницу стало плохо.

По словам пресс-службы театра, артист прошел плановое обследование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, а в воскресенье вернулся домой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 2 июля в прессе появилась информация о том, что Хазанов стал задыхаться, а приехавшие врачи "скорой" выявили у него проблемы с сердцем. Однако вскоре артист опроверг эти сведения, сказав, что чувствует себя хорошо. Он попросил не беспокоиться о его здоровье.

В субботу руководство Театра эстрады уведомило зрителей и поклонников Геннадия Викторовича, что актер и худрук здоров и просто прошел плановое обследование.

Ранее "Страна" сообщала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили ее активное лечение.

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