Гонщик "Формулы-1" из Нидерландов Макс Ферстаппен отказался вставать на колено перед стартом сезона. Он заявил что это не его способ протестовать против расизма.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Ферстаппен заявил, что каждый имеет право выражать собственное мнение таким способом, который подходит ему самому.

"Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю выбор каждого пилота", - написал Ферстаппен.

Он добавил, что выступает за равенство и поддерживает борьбу с расизмом.

Напомним, что из-за протестов начавшихся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США, по всему миру идет борьба с расизмом. Одна из ее форм - коленопреклонство белых людей перед черными в знак извинения. Так, протестующие заставили преклонить колено даже премьера Канады Трюдо.

Также мы рассказывали, что 4 июля, в США отмечали День Независимости. К этой дате протестующие против полицейского насилия и расизма запустили челлендж, в рамках которого в нескольких американских городах были сожжены государственные флаги Соединенных Штатов.