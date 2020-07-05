Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

За два дня до конца голосования обращение к главе государства поддержали 25 035 человек при 25 тысячах, необходимых для рассмотрения президентом.

Автором петиции стала некая Юлиана Гордей. Обращение на президентском сайте было опубликовано 7 апреля 2020 года.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в коротеньком тексте петиции.

Как писала "Страна", в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек с 5G.

Возмущенные вышками 5G граждане появились и в Украине.