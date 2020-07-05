В соседней с Украиной республике Беларусь за сутки зарегистрировали 284 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 5 июля в республике 63 554 человека заразились коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве страны.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 (на 4 июля - 418) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - заявили в министерстве.

Там также сообщили, что на 5 июля выздоровели и выписаны 50 тыс. 871 (на 4 июля - 50 тыс. 669) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

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