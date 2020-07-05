Президент России Владимир Путин считает, что в советской Конституции присутствовала "мина замедленного действия" - норма, согласно которой у республик СССР было право выйти из состава союзного государства. Благодаря поправкам к Конституции РФ, этого теперь можно избежать.

Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости

Он отметил, что "ленинский тезис" о праве нации на самоопределение был заложен в 1922 году при образовании СССР.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - сказал президент РФ.

Стоит отметить, что 4 июля в России вступила в силу Конституция с новыми поправкам, которые были одобрены большинством граждан страны на референдуме. Примечательно, что одним из изменений в Основном Законе РФ является возможность России не считаться с международным законодательством.

Ранее мы писали, что по мнению Путина, во время распада СССР республики нарушили союзный договор. В частности он отметил, что государства "утащили" с собой "исконно российские земли" при выходе из состава Советского Союза.

Также "Страна" на днях сообщала, что первый "премьер-министр ДНР" Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение Донбасса к России.