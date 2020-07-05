В Украине в понедельник, 6 июля, будет очень жарко и в большинстве областей сухо. Только на западе страны ожидаются дожди с грозами. Самым жарким будет юго-восток страны, там столбик термометра покажет до +38 градусов тепла днем.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Так, в Ужгороде, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, будут дожди с грозами, температура воздуха днем ожидается +30...+32 градуса, ночью +15...+18 градуслв.

В Ровно, Тернополе, Черновцах, Виннице, Хмельницком и Житомире ожидается +30...+33 градуса днем и +176...+19 градусов ночью. Ожидается небольшая облачность.

Киев, Чернигов и Сумы будут солнечными, +30...+34 гралуса днем и +16...+19 градусов ночью. Полтава, Черкассы и Кропивницкий также будут жаркими - до +34 градусов днем и до +20 градусов ночью.

Харьков, Луганск, Донецк, Днепр и Запорожье будут очень жаркими. Там ожидается до +38 градусов ночью, до +21 днем, без осадков.

Одесса, Николаев, Херсон и Крым ожидают +33...+38 градусов днем и до +24 градусов ночью, самой "прохладной" будет Одесса.

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ объяснили украинцам, как распознать тепловой и солнечный удары и чем помочь пострадавшему от них.

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