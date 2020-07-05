Американская компания Rocket Lab отчиталась о неудачном запуске ракеты Electron. На космическом аппарате отказала вторая ступень, что привело к потере как ракеты, так и груза.

Об этом в воскресенье, 5 июля, информирует пресс-служба компании.

Ракета Electron была запущена в 00:19 воскресенья по Киеву с космодрома в Новой Зеландии, и уже через 5 минут 41 секунду после старта, во время работы второй ступени аппарата, когда он уже находился на высоте 194,8 км, прямая трансляция оборвалась. С ракетой на орбиту должны были попасть еще семь спутников, однако они упали на Землю.

"После успешного запуска у нас возникла проблема по пути на орбиту, которая привела к потере ракеты и, к сожалению, полезного груза. Мы приносим глубокие извинения нашим клиентам, чьи спутники были на ракете", - заявил основатель и генеральный директор компании Rocket Lab Питер Бек.

По его словам, причины аварии на данный момент устанавливаются.

Ожидалось, что ракета выведет на орбиту спутник CE-SAT-IB компании Canon, который должен был с помощью широкоугольных камер сфотографировать Землю.

Кроме него на ракете находились пять аппаратов дистанционного зондирования Земли SuperDove и спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Стоит отметить, что всего было проведено 13 запусков ракеты Electron. Успешными из них были 11.

Напомним, что первый коммерческий запуск этой ракеты состоялся в 2018 году.

Ранее мы писали, что 30 июня тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III.