Пытаясь вылететь в Европу несмотря на запрет из-за коронавируса, украинцы попадают в крайне неприятные ситуации.

Группу из 17 наших соотечественников, среди которых двое детей 8 и 9 лет, задержали в аэропорту Афин в ночь с 4 на 5 июля и отправили в местный полицейский участок, где они все еще продолжают находиться в ужасных условиях.

Греция остается закрытой для украинских туристов, как и остальные страны Шенгена (исключение в ЕС сделала только Хорватия, но она не входит в шенгенскую зону).

"Страна" выясняла, что произошло с украинцами и как их пустили на борт самолета, летящего в "запрещенную" Грецию.

"Документы при вылете проверяли"

Люди прилетели в Афины двумя рейсами: авиакомпании Ryanair и авиакомпании Wizz Air, с вылетами 4 июля в 18:00 из "Борисполя" и в 18:45 из "Жулян" соответственно.

"Ночью 4 июля после получения обращения на "горячую линию" посольства от 17 граждан Украины, которые были не пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, дежурный консул немедленно установил прямой контакт с украинцами (первая коммуникация происходила с 00:30 - до 01:30 5 июля). Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания наших граждан. Должностное лицо посольства утром 5 июля прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.

Благодаря проведенной работе с полицией украинцам разрешили дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Ryanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием.

Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины - Киев: Wizzair - 7 июля в 21:55, Ryanair - 6 июля.

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации", - заявили в посольстве Украины в Греции.

Как узнала "Страна", часть тех людей, кого не пропустили, имели, по их утверждению, статус в Греции (ВНЖ, замужество), часть - летели транзитом в другие страны Европы (например, студенты, входящие в категорию граждан Украины, которых впускают в ЕС).

Так, студентка Анна Валевская, которая учится во Франции, пыталась добраться туда через Грецию. Но как оказалось, транзит также запрещен.

"Документы в аэропорту Киева тщательно проверяли. Обычных туристов не посадили на самолет. Мои документы проверили три человека, я ничего не выпрашивала, спокойно посадили", - сказала студентка.

Некоторые задержанные пассажиры, по их словам, даже предварительно сдавали тесты на коронавирус.

Ночь на досках и с тараканами

Как рассказала нам Валевская, ее и других украинцев не пропустили на паспортном контроле и увезли в автозаке в полицейский участок при аэропорте. А там, по ее описанию, очень грязно и нет даже туалетной бумаги.

"У людей все забрали: ручную кладь, ноутбуки. Остались только телефоны - и то без зарядок. Нас заперли в камерах при участке, которые скорее похожи на тюрьму (хотя это не тюрьма, она там тоже есть - для нелегальных мигрантов). Так вот там, где нас поселили, тараканы как кони, кондиционера нет, а на улице жарища. Не кормят (позже разрешили сходить под присмотром в супермаркет). Спать не на чем - голые доски даже без матрасов. Уже молчу о мыле, туалетной бумаге - их нет. А багаж остался в аэропорту. Взять за свой счет отель, чтобы дождаться обратного рейса, также не позволяют. Но как жить еще два дня в этом узилище, не представляю", - рассказала нам Валевская.

Уже потом, когда к нашим согражданам пустили консула, он принес мыло и матрасы.

Украинцев поселили в грязных камерах в полицейском участке при аэропорту. Фото: Анна Валевская

Турагенты говорят, что туристы по-прежнему пытаются попасть в Грецию.

"В пятницу мои знакомые обратились ко мне с вопросом, можно ли лететь в Грецию. Я объяснил ситуацию, что Греция закрыта, к сожалению. Как минимум до 1 июля. И для нас действует запрет на въезд. Они были очень разочарованы, ведь у них были билеты на субботу 4 июля. Как раз на тот же рейс, как выяснилось. Но им хватило ума не полететь. Ну и, конечно, в Украине должны проконтролировать", - сказал "Стране" Игорь Захаренко, работник турфирмы "Феєрія мандрів".

Главный вопрос - как людей выпустили из Украины и посадили на рейс, если въезд в Грецию для украинцев пока запрещен.

В пограничной службе, авиакомпании и МИД открещиваются от ответственности.

В департаменте консульской службы МИД Украины заявили, что туристов не задержали, а просто не пропустили, поскольку украинцы не учли ограничений на въезд, которые действуют в Греции из-за коронавируса.

Пограничники тоже разводят руками. Дескать, пассажиров пропустили на вылет из Украины, поскольку не пропускать не было законных оснований.

"Пограничники пропускают пассажиров, если у них документы в порядке. Все в рамках законодательства", - заявили нам в отделе коммуникаций Госпогранслужбы.

В авиакомпаниях, рейсы которых задержали, не прокомментировали ситуацию, а неофициально сообщили, что они лишь продают билеты, а за документы ответственен пассажир.

"До безвиза тоже приобрести билет мог каждый, а на посадке могли развернуть", - сказали нам в одной из авиакомпаний.

Сейчас также можно купить билет Киев-Афины, самолеты летают дважды в неделю.

На сайте доступны билеты из Киева в Афины, курсирующие дважды в неделю

Эксперты все же недоумевают, как в Киеве могли проглядеть и пропустить на рейс людей, которые не имели права на въезд в Грецию.

"У меня две претензии. К авиакомпании, которая посадила людей на самолет, хотя въезд в страну прибытия им запрещен. Вторая - к условиям, в которых греческая сторона удерживает наших граждан. Считаю, что это немного трэш", - полагает турагент Светлана Мережко.

В июне украинцев пускали в Грецию

Как объяснили нам в дипломатических кругах, неразбериху внесла разноречивая информация по Греции, которая вначале пускала украинцев - единственная из всех стран Шенгена, - а потом с 1 июля все-таки закрыла нам въезд под давлением Брюсселя, который оставил Украину в списке невъездных (в следующий раз перечень должны обновить 15 июля).

И некоторые даже успели попасть в Грецию еще во второй половине июня, когда страна открыла аэропорт в Афинах для международных рейсов.

"Мой родственник так прилетел в Грецию 16 июня рейсом Wizzair. Причем карантин был не нужен, сделали тест по прилету, указали адрес отеля, ждали результат один день, если он негативный - то свободен", - рассказал "Стране" киевлянин Михаил Вечерко.

"Греция долго отстаивала право пускать украинцев, как это сделали Турция и Хорватия. Например, Франция пролоббировала близкие к ней Марокко и Алжир, их пускают. Но Афинам отказали по Украине. И греки были вынуждены отказаться от идеи с 1 июля пускать украинцев. Хотя, как говорят, они продолжают борьбу за право принимать туристов из стран - не членов ЕС", - сообщил нам источник в дипломатических кругах.

"Несмотря на наличие в расписании вылетов в страны ЕС, ограничения для украинцев пока продолжают действовать: въезд возможен по контракту на работу, на учебу, при наличии вида на жительство, для членов семей граждан ЕС. Наличие авиабилета и даже допуск на борт, к сожалению, никак не обеспечивают успешность поездки. Более того, даже вышеприведённые документы могут не гарантировать попадание в страну назначения. При посадке сотрудники авиакомпании не допускают на рейс тех, кто не может подтвердить цель визита", - говорят дипломаты.

Но некоторые решаются лететь на свой страх и риск по безвизу.

"Я вот должна лететь на учебу в Финляндию в августе, и поскольку визу получить вовремя невозможно, то университет вот так и советует попробовать по безвизу, если получится. Решили с мужем отказаться. Сейчас очень неопределенная ситуация", - говорит киевлянка Вероника Пугач.