4 июля в Черкассах прошел сильный ливень. Воды на улицах города было столько, что местные жители принялись купаться в этих "водоемах".

Видео последствий непогоды публикуют пользователи социальных сетей.

Дождь, по словам местных жителей "лил стеной". Через некоторое время выпал град. Из-за непогоды затопило автомобильные дороги сразу в нескольких районах города.

Примечательно, что некоторые жители города решили искупаться в огромных лужах, прыгая в них "бомбочкой".

По данным Черкасского областного гидрометцентра, стихия не прекращалась 40 минут, за которые выпало 31,4 мм дождей. Всего за сутки выпало 41% месячной нормы осадков.

Напомним, недавно во Львовской области из-за сильных осадков оказались подтоплены сотни домов. Высокая вода также разрушила инфраструктуру региона.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 5 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Обещают сильные дожди с грозой, местами возможен град. В связи с этим, спасатели объявили штормовое предупреждение.