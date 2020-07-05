По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, коронавирус в рядах украинской армии подтвердился у 17 военных. Из них госпитализировать пришлось шестерых.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания Covid-19. Из них в заведениях здравоохранения находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение"", — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердился у 168 бойцов ВСУ. На самоизоляции в ВСУ сейчас находятся 522 человека.

Напомним, в Украине с начала пандемии зарегистрировали 48 500 случаев Covid-19. За прошедшие сутки плюс 823 новых случая. Умерло 22 человека, выздоровел 221 украинец. В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 78 жителей столицы.