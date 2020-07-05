Стремление украинского правительства поддержать локализацию машиностроения противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Если соответствующая инициатива будет одобрена руководством страны, европейские банки могут перекрыть кредитование украинских компаний и организаций.

Об этом идет речь в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, передает издание Нашi грошi.

Проект постановления предусматривает обеспечение производства от 15% до 30% комплектующих в Украине при закупках машиностроительной техники.

"На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", - отметил дипломат.

Кроме того, Маасикас выразил беспокойство по поводу регистрации в Раде законопроекта №3937 о внесении изменений в закон о публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации украинской промышленности.



По мнению посла, этот законопроект, учитывая степень локализации производства, которая в нем прописана (до 60%), лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этой сфере. Маасикас также предупредил, что если украинские власти введут такой же уровень локализации в закупках, которые связаны с проектами Европейского инвестиционного банка, это негативно скажется на сотрудничестве между Украиной и ЕС.

Отметим, что указанные законопроекты были поданы украинским правительством в рамках программы поддержки отечественного производства в условиях кризиса, вызванного карантином и эпидемией коронавируса.

Они призваны направить средства на развитие украинского машиностроения. В том числе и через предоставление преференций ему в ходе госзакупок.

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