Украинский консул передал застрявшим в Афинах украинским туристам вещи первой необходимости, а один из авиаперевозчиков предоставил своим пятерым пассажирам еду и воду.

Об этом в воскресенье, 5 июля, написала одна из туристок Анна Валевская в своем Facebook.

"Украинский консул только что лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы. Wizz Air разослала своим 5 пассажирам бутерброды и воду, Ryanair пока не ответила", - сообщила Анна.

Напомним, в субботу, 4 июля, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, несмотря на запрет Евросоюза для граждан третьих стран.

При этом в департаменте консульской службы МИД Украины заявили, что туристов не задержали, а просто не пропустили, поскольку украинцы не учли ограничения на въезд, которые действуют в Греции из-за коронавируса.