В этом году выпускников, которые за Внешнее независимое оценивание получат максимальный бал, будет значительно больше в сравнении с прошлым годом. Это связано с тем, что пороговый балл, который позволяет поступить в высшее учебное заведение, был понижен.

Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает "Зеркало недели".

"По сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы", — сказал он.

Поэтому, говорит Бойко, детей, которые в этом году наберут 200 балов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом.

Пороговый балл был снижен в связи с дистанционным обучением, которое внедрили в школы Украины из-за эпидемии коронавируса.

Одним из примеров, по словам чиновника, является снижение порогового балла по украинскому языку на пробном ВНО с 29 до 19 баллов.

Напомним, в пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3734 о праве для детей Донбасса поступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО).

Ранее сообщалось, что в Украине хотят снизить порог сдачи ВНО из-за коронавируса.