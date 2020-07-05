Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что его кандидатуру предыдущий глава государства Петр Порошенко согласовывал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом он заявил в комментарии ТСН в субботу, 4 июля.

Луценко сказал, что информация с "пленок Деркача" являлась общедоступной и до обнародования переговоров Порошенко с Байденом.

"А что вы там слышали о Луценко? Только то, что говорилось публично. После моего назначения практически всеми западными посольствами. Конечно, наши партнеры выставляли определенные условия реформ. И именно об этом мы слышим очень детально", - сказал бывший генпрокурор.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, во время разговора между Порошенко и Байденом от 22 марта 2016 года украинский президент спросил своего американского коллегу о том, подходит ли кандидатура Луценко на пост генпрокурора.

Кроме того, в разговоре с Байденом Порошенко просил у него выделить "смотрящего" за генпрокуратурой.