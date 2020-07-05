Транзитный въезд транспорта с территории Украины через Венгрию возможен только через два пункта пропуска.

Об этом в воскресенье, 5 июля, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" - "Лужанка" и "Захонь" - "Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

Напомним, что еще 29 июня на границе Украины и Венгрии полностью работали четыре пункта пропуска.

Ранее мы писали, что Венгрия не будет следовать рекомендациям Европейского Союза по открытию границ для третьих стран из-за угрозы здравоохранению государства. Исключение будет сделано только для жителей Сербии.