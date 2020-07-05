В воскресенье, 5 июля, на второй день своего визита в Одессу, Владимир Зеленский принял участие в военном сухопутном и морском параде. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Президенту, который находился в море на борту фрегата "Гетьман Сагайдачный", морской гарнизон Одессы продемонстрировал прохождение боевых кораблей, вертолетов и самолетов. Действие происходило на глазах тысяч отдыхающих в районе пляжа Дельфин, где затонул танкер "Делфи".

Также были предприняты дополнительные меры безопасности в порту, где проходила сухопутная часть парада. Там были замечены боевые пловцы с аквалангами. А зрителей не подпустили к президенту выставив железные решетки за 300 метров от причала, где проходил парад. Зато гражданским раздавали флажки с эмблемой ВМСУ.

Некоторые недовольные этими мерами зрители, вслух возмущались и сравнивали парад с "зоопарком".

Зеленский взял участие в военно-морском параде в Одессе. Фото: Страна

Напомним, это уже второй день пребывания Зеленского в Одессе с рабочим визитом. Вчера в СМИ появилась программа сегодняшнего дня.

Также "Страна" писала, что в Одессу Владимир Зеленский отправился вчера, 4 июля. Там он был намерен проконтролировать ход программы "Большая стройка", осмотреть портовые терминалы и ознакомится с инвестиционными проектами региона.