В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, принимая парад украинских Военно-морских сил в Одессе, заявил, что тех, кто не позволил морякам защитить Крым, нельзя простить.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — сказал он.

Отметим, что в момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам.

Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.

"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявлял Турчинов в интервью "Левому берегу" в интервью 2014 года.

Стоит отметить, что украинский военнослужащий прапорщик Какурин погиб 18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе.

В тоже время, аннексия Крыма началась почти за месяц до того - 28 февраля. 16 марта уже был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта аннексия была оформлена договором о вхождении Крыма в состав РФ. И все это время никакого вооруженного сопротивления действиям России не оказывалось.

И отданный после 18 марта приказ открывать огонь уже ничего не решал, так как ситуация на полуострове полностью контролировалась Россией.

Зеленский выступил с речью на военно-морском параде в Одессе. Смотреть с 12:10. Видео: facebook.com/president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко.

Эксперты не исключают, что одной из задач Турчинова может стать подготовка акций протеста на осень с целью смены власти в стране.