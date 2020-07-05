Вчера, 4 июля, в США отмечали День Независимости. К этой дате протестующие против полицейского насилия и расизма запустили челлендж, в рамках которого в нескольких американских городах были сожжены государственные флаги Соединенных Штатов.

Фотографии и видео этой акции публикуют пользователи социальных сетей.

Так, в субботу, протестующие собрались возле Белого дома, где некоторые из них принялись топтаться по флагу. После этого, скандируя "Америка никогда не была великой" (измененный лозунг президента Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" - Ред.), сожгли государственный символ.

Кроме того, флаги США были сожжены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Портленде. В частности, в Нью-Йорке, демонстранты уничтожили флаг прямо перед башней Трампа.

Видео: YouTube/ SCOOTERCASTER (FNTV)

Видео: YouTube/ Doo Dahh

Видео: YouTube/ SCOOTERCASTER (FNTV)

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "свергли коммунистов" и теперь им предстоит справиться с нашествием "радикальных левых".

Ранее мы писали, что протесты в Штатах разгорелись после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда.