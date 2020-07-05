В Москве продолжают ужесточать свою риторику по Донбассу. Накануне недавней встречи в Берлине Россия потребовала от Киева в ближайшие дни вынести на рассмотрение Минской группы предложения по особому статусу для региона.

И, хотя Украина этот ультиматум предсказуемо отвергла, стало понятно, что позиция России, которая в последнее время была склонна давать шансы Киеву, поменялась. Причем не в лучшую для украинских властей сторону.

Это стало очевидно и по итогам переговоров в Берлине, куда съехались представители стран "Нормадской четверки". Там посланник Путина Дмитрий Козак заявил, что новой встречи в этом формате не произойдет, пока Украина не согласует с "республиками" все законы, необходимые для реинтеграции Донбасса.

При этом, очевидно, что Киев ничего с сепаратистами согласовывать не собирается.

Поэтому новое условие Кремля уже рождает разные версии. Включая разговоры о подготовке военного вторжения России, о чем в Украине в последнюю недели стали говорить особенно часто.

"Страна" разбиралась, что на самом деле значат новые движения вокруг Минска-2.

Заморозка "Нормандии"

По итогам берлинских переговоров стороны изложили свои версии, как они прошли.

Украина подает дело так, что у Киева, Берлина и Парижа была некая "консолидированная позиция" в отношении Москвы, а Россия взяла паузу, чтоб над этой позицией подумать.

Хотя, судя по опыту предыдущих таких встреч, обычно европейцы пытаются наоборот - привести Украину и Россию к общему знаменателю и усадить их за стол переговоров.

В Москве заявили, что прорыва не произошло, и более-менее проработали только дополнительные меры по прекращению огня (что, кстати, подтвердили и в Киеве).

Также Дмитрий Козак уточнил, что требование к Украине по особому статусу было не до 6 июля, как ранее писали немецкие СМИ, а на ближайшее время.

При этом фактически такое время наступает как раз после указанной даты. 7-8 июля начинается очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. И не исключено, что именно к этой встрече Россия требовала от Украины показать наработки по особому статусу.

Это, как мы уже рассказывали, уже действующий закон с вписанной туда формулой Штайнмайера (предоставление статуса в первый день выборов) и проект закона о закреплении автономии региона в Конституции.

Но наиболее знаковым было другое заявление Козака.

По его словам, на скорую встречу лидеров стран "нормандской четверки" рассчитывать не стоит. Необходимо сначала реализовать "весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта". Речь идет о "десятках законов", которые необходимо согласовать с Донбассом и провести через парламент.

То есть по сути Киеву предложили выполнить всю политическую часть Минских соглашений - и только после этого с Зеленским согласны напрямую разговаривать в Москве.

Учитывая, что именно эту часть Украина официально выполнять отказалась, то Россия своим требованием по сути заморозила "Нормандию" на неопределенное время. Как она это уже делала при Порошенко, когда поняла, что тот не выполняет ранее достигнутых соглашений.

С Зеленским вышла та же история: договоренностей предыдущего Нормандского саммита Украина, как считают в Москве, не исполнила, саботируя новые разведения войск, а заодно и работу в Минске - например, вводя в свою делегацию представителей "партии войны" и уклоняясь от подписания важных документов (к примеру, о новых способах контроля за прекращением огня).

Но важны уже не причины, а их последствия. РФ после Берлинской встречи резко сузила окно возможностей для Украины в этих переговорах. Склоняя Киев к тому, что нужно переставать тянуть время, изображать активность на минском треке и выбирать - исполнять минские договоренности или денонсировать их.

После этого президент Владимир Зеленский ожидаемо заявил, что условия ставить Украине нельзя. То есть скорее всего никаких подвижек по особому статусу на встрече ТКГ 7-8 июля не состоится.

Но тогда с какой целью Россия это делает?

Версия 1. Пролог к войне

Версия популярная среди представителей "партии войны" в Украине.

Еще до берлинской встрече они начали активно муссировать тему "российского вторжения". Тему также подхватили и ряд представителей США.

Как уже рассказывала "Страна", сначала отставной американский генерал, а затем и украинский МИД заявили, что Россия может осенью, во время учений "Кавказ-2020" может сделать бросок из Крыма в Херсонскую область с целью захватить Днепровский канал и пустить воду на полуостров.

Этот сценарий уже тогда выглядел маловероятным - украинской воды в Крыму нет шестой год, почему именно сейчас? Однако на фоне ужесточения риторики России по Минску тема получила новый импульс.

В интервью "Сегодня" бывший посол США в Украине Уильям Тейлор также говорил о вероятности "похода на Херсон".

"Когда мы говорим о возможном вторжении в Херсон, чтобы попытаться обеспечить водой Крым, мы должны быть подготовлены и должны действовать, чтобы противостоять любым таким агрессивным действиям", - предупредил он.

Правда, противостояние экс-посол видит не военным, а санкционным. То есть гарантий того, что США помогут дать отпор нападению, он не дал.

"Эти опасения (о нападении на Херсонскую область - Ред.) у нас появились давно. Еще год назад были опасения, что это может произойти. Пока этого не случилось. Но мы должны быть подготовлены и готовы ответить. Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны быть подготовлены поддержать Украину и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела", - отметил Тейлор.

При этом кроме "свидетелей взятия Херсона" появились и другие точки зрения - что Россия нападет в другом месте и по другому поводу. Но тоже совсем скоро.

Бывший замглавы СБУ Виктор Кононенко (считался одним из наиболее приближенных к Порошенко руководителей СБУ), например, считает, что поводом станут акции оппозиции, ("Оппозиционная платформа", "Партия Шария"), которая вступит в силовое противостояние с "патриотами" вроде "Нацкорпуса", что расшатает ситуацию в стране и даст Путину формальный повод ввести войска в качестве миротворцев (к слову, по логике Кононенко выходит, что "Нацкорпус", нападая на оппозицию, фактически реализует план России по дестабилизации Украины).

Сама атака, по мнению Кононенко, намечена на ноябрь-декабрь, чему, по его мнению, будут способствовать еще два обстоятельства. Во-первых, проведение местных выборов в Украине, на которых, как прогнозирует экс-замглавы СБУ, в юго-восточных регионах победят "пророссийские силы" и возьмут под своей контроль облсоветы и горсоветы. Во-вторых, внутренняя напряженность в США в связи с президентскими выборами и подведением их итогов, когда американцам будет не до Украины.

В общем, модифицированная версия "плана Шатун", который приписывала России СБУ времен Порошенко. "Шатун", напомним, тоже появился, чтобы сбить акции протеста оппозиции по поводу повышения тарифов. А в данном случае эта версия укладывается в нынешнюю риторику Порошенко и его партии об угрозе реванша.

В тоже время, если говорить об угрозе дестабилизации ситуации в Украине, то в куда большей степени она исходит от возможных действий Порошенко и главы его штаба Турчинова. Как уже писала "Страна", ходят активные слухи о том, что Порошенко и Турчинов готовят на осень акции протеста с целью свержения президента Зеленского. Это как раз и может стать началом тотальной дестабилизации в стране, которой, теоретически, может воспользоваться и Россия.

Впрочем, вопросы к прогнозам войны остаются те же: почему Россия не напала раньше и зачем ей новые санкции, которые неизбежно начнутся после атаки? Не говоря уже о гарантированном крахе достройки "Северного потока-2", в который РФ вложила огромные средства.

В свете этих многомиллиардных убытков "поход за водой на танках" выглядит бессмысленным. Не говоря уже о нападении по другим поводам.

Единственный вариант, при котором этот сценарий гипотетически возможен - полный развал системы власти и силовых структур в Украине и начало масштабного внутреннего конфликта. Впрочем, даже в этом случае маловероятно, что Россия открыто будет вводить войска из-за риска попасть под новые санкции (исключение - если ввод войск будет оформлен решением ООН). Скорее, будет оказывать поддержку тем или иным противоборствующим силам внутри страны.

Версия 2. Если Киев не даст особый статус, его даст Москва

По другой версии, ужесточение риторики Москвы говорит о смене стратегии прежде всего по Донбассу и Минским соглашением. И никакого отношениях к военным планам не имеет.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны". Он называет пять вероятных шагов России на этом направлении.

"Судя по заявлениям России она уже начинает готовить почву, чтоб объявить о крахе всех решений Нормандского саммита в Париже, обвинив в этом Украину.

Следующий шаг - констатация смерти Минских соглашений.

Третий шаг - убеждение в этом Германии и Франции.

Четвёртый шаг - начало процесса постепенной отмены санкций с России, которые были привязаны к выполнению Минских соглашений (раз они мертвы, то и выполнять нечего).

Пятый шаг - легитимизация в той или иной форме "ДНР/ЛНР" со стороны России.

Параллельно с этим будет проработан механизм прекращению огня (чтоб вечно не стреляли).

Это длинный путь, но, судя по всему, Москва уже по нему начинает идти. Если, конечно, вдруг в Киеве не поменяется концепция и украинские власти не начнут реализацию политической части Минских соглашений", - говорится в сообщении канала.

Интересно, что о пятом шаге - придании официального статуса Донецку и Луганску - заявил вчера бывший "глава ДНР" Александр Бородай.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре", - сказал Бородай на съезде российской партии "Родина".

Заявление Бородая, который имеет опосредованное отношение к российским властям (вместе с ним в "Союзе добровольцев Донбасса" состоит и экс-куратор Украины в Кремле Владислав Сурков), может означать сигнал Украине о том, чего ждать, если Киев не пойдет по пути выполнения политической части Минских соглашений.