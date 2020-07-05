В Тернополе вспышка коронавируса зафиксирована в детском саду. Там заразились 5 детей. Дошкольное учреждение уходит на двухнедельный карантин.

Об этом в воскресенье, 5 июля, информирует Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что инфекция распространилась среди 5 детей из одной группы в детском саду №6. Их состояние пока неизвестно.

"Чтобы не допустить распространения Covid-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что об открытии детского сада будет сообщено дополнительно.

Напомним, что недавно в Луцке коронавирус выявили сразу у четверых работников детского сада.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области после свадьбы коронавирусная болезнь подтвердилась у 7 человек, которые были на праздновании.