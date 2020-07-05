В воскресенье, 5 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Обещают сильные дожди с грозой, местами возможен град. В связи с чем, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

"5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью в Карпатах и Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, первый уровень опасности (желтый)", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков из Украинского гидрометцентра, кратковременные дожди с грозами накроют центральные и северные регионы Украины. Местами пройдут ливни. На юге воздух прогреется до +39.

Ранее "Страна" писала о том, что юг Украины ждут три дня 42-градусной жары.