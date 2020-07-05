По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и 8 областей не готовы к смягчению карантина. В список регионов с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией попала Одесская область

Соответствующую статистику приводит пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за превышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:

Киев (14,57%)

Донецкая область (114,81%)

Закарпатская область (15,42%)

Ивано-Франковская область (27,22%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

Донецкая (19,69)

Одесская (23,12)

Черниговская (14,50)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:

Волынская область (21,80%)

Закарпатская область (17,39%)

Ивано-Франковская область (13,54%)

Львовская область (11,28%)

Ривненская область (16,68%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (63,55%).

Напомним, что в Украине с начала пандемии зарегистрировали 48 500 случаев Covid-19. За прошедшие сутки плюс 823 новых случая. Умерло 22 человека, выздоровел 221 украинец.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области после свадьбы коронавирусная болезнь подтвердилась у 7 человек, которые были на праздновании.