В департаменте консульской службы МИД Украины (ДКС) прокомментировали ситуацию с украинскими гражданами, которые пытались попасть в Грецию, несмотря на запрет въезда из-за коронавируса. По словам дипломатов, туристы не учли ограничения на въезд, которые действуют в этой европейской стране, поэтому их не пропустили.

Об этом сообщает "УНН".

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - заявили дипломаты.

В ДКС добавили, что украинское посольство в Греции начало заниматься этим инцидентом сразу же, как об этом стало известно.

"Завтра по этому поводу будет предоставлен развернутый комментарий. Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности въезда в ту или иную страну", - отметили в консульской службе.

Напомним, что по прилету вчера вечером во время паспортного контроля всем 17 гражданам Украины (среди них двое детей) было отказано во въезде в Грецию.

Ранее мы писали о том, куда сейчас разрешен въезд из Украины.