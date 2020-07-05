По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, на территории западных областей Украины подтопленными остаются семь населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, подтопления зафиксированы в пяти населенных пунктах в Черновицкой области. Во Львовской и Тернопольской областях подтопленными остаются по одному населенному пункту.

Из-за непогоды также остаются разрушенными 202.5 км автомобильных дороге и 95 мостов. Повреждены 213 мостов и 549 км дороги.

В Украине остаются подтопленными семь населенных пунктов. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что от наводнения пострадали также Ивано-Франковская и Закарпатская области. Ущерб от непогоды составил 125 и 500 миллионов гривен соответственно.

Ранее мы писали, что Италия передаст насосное оборудование и средства защиты пострадавшей он наводнений Западной Украине.