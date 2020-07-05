В Украине женщины тратят на косметику в два раза больше чем мужчины. При этом сумма покупок значительно ниже, чем в России, США и Британии.

Об этом говорят данные исследования, проведенного аналитиками Picodi.com.

Как покупают косметику женщины:

Среднестатистическая жительница Украины тратит на косметику примерно 7200 грн в год

В среднем в косметичках украинок находится 29 продуктов, из которых регулярно используют только 11

44% опрошенных украинок покупают свою любимую косметику, когда есть скидки, то есть про запас

Большинство при покупке косметики руководствуются ценой - 65%

В среднем украинки тратят на косметику $270 в год

Меньше тратят немки - ($222 в год) и женщины в Чехии ($261)

Гораздо больше средств тратят британки ($505 в год), американки ($396), польки ($323), жительницы Беларуси ($306) и россиянки ($296)

Как покупают косметику мужчины:

Мужчины в Украине тратят на средства для ухода 3800 грн в год

У среднестатистического мужчины в арсенале 12 продуктов, 6 из которых они используют постоянно

Только 56% анкетированных мужчин покупают косметические средства самостоятельно, остальные 44% признались, что такие покупки совершает за них вторая половинка или мама

В отличие от женщин, мужчины обычно покупают косметику после того, как она закончится (67%). Только 24% покупают косметические средства по акции, а 9% - когда хотят

Совершая покупки, прежде всего мужчины обращают внимание на бренд и стоимость (44% и 43% соответственно)

Исследование проведено путем анкетирования 9300 человек из 44 стран мира в июне этого года.

Напомним, недавно социологи сообщили, что в среднем украинская семья тратит на еду 277 гривен день, а чтобы прожить месяц на карантине ей необходимо 8 826 грн. При этом 68% не запаслись продуктами на время эпидемии коронавируса.

Ранее мы писали, что в Минздраве предложили запретить продавать в Украине косметику, в составе которой есть мутагены и канцерогены.