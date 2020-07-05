По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, коронавирус подтвердился еще у 78 жителей Киева. Всего в столице подтвердили 5 543 случая Covid-19 с начала эпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Еще в 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавирус. На сегодня в столице уже 5543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что заболели 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет; 32 мужчины возрастом от 19 до 82 лет, а также четверо детей – 17-летняя девушка и трое мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, коронавирус подтвердился у двух медиков. Госпитализировать пришлось 13 жителей столица. Двое человек находится на самоизоляции.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском - 11. И в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Украине с начала пандемии зарегистрировали 48 500 случаев Covid-19. За прошедшие сутки плюс 823 новых случая. Умерло 22 человека, выздоровел 221 украинец.

Также "Страна" писала, что жительница Ужгорода Оксана Ажнюк, которая недавно переболела Covid-19, рассказала, что болезнь у нее протекала легко и она могла "перенести ее на ногах". При этом девушка все равно придерживается социальной дистанции.