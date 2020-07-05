В Беларуси началась регистрация кандидатов в президенты. Из 15 первоначальных претендентов на кресло лидера республики в предвыборной гонке остались только семь. Центральная избирательная комиссия страны будет принимать документы до 14 июля.

Об этом в воскресенье, 5 июля, информирует ТАСС.

В ЦИК сейчас проверяют документы одного из кандидатов, находящегося под арестом бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Кроме него, на выборы планируют пойти сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Также на свой очередной срок выдвинулся и нынешний президент страны Александр Лукашенко.

Для регистрации кандидату необходимо собрать не менее 100 тыс. действительных подписей избирателей. Ближе всего к цели оказался Цепкало, избирком признал достоверными более 75 тысяч подписей из 200 тысяч собранных. При этом его штаб попросил предоставить ему протоколы результатов проверки, чтобы оспорить их.

Эксперты полагают, что соперниками Лукашенко на президентских выборах станут Канопацкая, Дмитриев и Черечень. После регистрации кандидаты будут вести предвыборную агитацию. Досрочное голосование намечено на 4-8 августа.

Подробно об актуальной политической картине в Беларуси перед президентскими выборами мы писали в отдельном материале.

Ранее мы разбирались в том, кто такой Виктор Бабарико, которого называли главным конкурентом Лукашенко на выборах.