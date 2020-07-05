В воскресенье, 5 июля, президент Владимир Зеленский, который находится в городе второй день с визитом, искупался в море на пляже Ланжерон.

Видео предоставили читатели "Страны".

Владимир Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака заметили на набережной у гостиницы "Немо" в 07:40.

Любопытно, что Владимир Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице.А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил.

Владимир Зеленский в Одессе год назад. Фото: Facebook/ Kirill Timoshenko

Напомним, что после купания Владимир Зеленский принял военно-морской парад.

Также мы писали, что в Одессе Зеленский осмотрел затопленный танкер с моря, пока на берегу его ждали активисты Партии Шария.