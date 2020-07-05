Зеленский искупался с Ермаком в Одессе, на том же месте, где и с уволенным Богданом. Видео
В воскресенье, 5 июля, президент Владимир Зеленский, который находится в городе второй день с визитом, искупался в море на пляже Ланжерон.
Видео предоставили читатели "Страны".
Владимир Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака заметили на набережной у гостиницы "Немо" в 07:40.
Любопытно, что Владимир Зеленский купался в прошлом году 13 июля с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице.А почти через 7 месяцев Богдана президент уволил.
Владимир Зеленский в Одессе год назад. Фото: Facebook/ Kirill Timoshenko
Напомним, что после купания Владимир Зеленский принял военно-морской парад.
Также мы писали, что в Одессе Зеленский осмотрел затопленный танкер с моря, пока на берегу его ждали активисты Партии Шария.