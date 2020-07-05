В субботу, 4 июля, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, несмотря на запрет Евросоюза для граждан третьих стран.

Об этом рассказал один из туристов, передает "Европейская правда".

Самолеты с нашили гражданами прибыли из двух разных столичных аэропортов: "Борисполя" и "Киева". Они прибыли в Грецию вечером, около 18:00 и 18:45.

По прибытию во время паспортного контроля всем 17 гражданам было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей – 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", — сказал пассажир.

Задержанных отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, где они провели ночь. При этом у них забрали личные вещи, а также ноутбуки. Телефоны решили оставить, но без зарядных устройств.

По словам украинцев, условия содержания достаточно плохие: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги. Их разрешили купить за свой счет. На полу изолятора, по их словам, мертвые тараканы. Однако еду и воду доставляют.

По словам консула Украины в Греции, люди не имели права на въезд в страну из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Они должны будут вернуться домой теми же рейсами.

В Афинах задержали 17 граждан Украины. Видео: facebook.com/eupravda

Ранее мы рассказывали о списке стран, которые открыли свободный въезд для украинцев на период летнего сезона.

Напомним, с 1 июля Турция решила открыть границы для туристов, но при соблюдении противоэпидемических правил.