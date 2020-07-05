Неподалеку от Вены уроженец Чечни застрелил блогера Мамихана Умарова. Он, как и ранее убитый Мансур Старый, неоднократно критиковал президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова на своем YouTube-канале. Туда он выкладывал видео под псевдонимом "Анзор из Вены".

Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает "Кавказ.Реалии".

Сообщается, что убийство произошло в субботу, 4 июля, в 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву) рядом с торговым центром G3. В полиции рассказали, что нападавший передвигался на серебристом автомобиле, через некоторое время правоохранители его задержали в Линце.

"Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены", - сказал журналистам представитель одной из чеченских диаспор в Европе.

Умаров рассказывал в своем блоге, что является бывшим наемником. "Анзор из Вены" утверждал, что он работал в министерстве шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия. Также он делился информацией о связях российских спецслужб с покушениями на политических беженцев и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Кроме того, Умаров часто критиковал Кадырова, иногда в оскорбительном тоне.

Ранее мы писали, что во Франции в конце января убили блогера из Чечни Мансура Старого, который в YouTube и Facebook активно критиковал режим Рамзана Кадырова.

Напомним, что в 2017 году советник главы МВД Иван Варченко заявил, что в покушении на нардепа Игоря Мосийчука заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров.