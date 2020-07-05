В результате разрушительных наводнений и оползней на юго-западе Японии погибли 16 человек, еще 20 жителей региона попали в реанимацию.

Об этом в воскресенье, 5 июля, информирует телеканал NHK.

По данным журналистов, больше остальных регионов пострадала префектура Куамамото. Там после сильных дождей разлились несколько рек, что и вызвало наводнение.

В этом регионе, а также в Кагосиме, власти объявили эвакуацию 203,2 тысяч человек. Спасением пострадавших занимались спасатели и военные, которые забирали людей с крыш домов на вертолете.

Также сообщается, что из-за катаклизма без света остались 5880 домов, а высокая вода затопила вторые этажи зданий.

Напомним, что по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, ливни на юго-западе Японии продолжатся до понедельника, а устранять последствия стихии уже направили армию и 10 тысяч военных.

Ранее мы писали, что в Старосамборском районе Львовской области из-за сильных осадков остались подтоплены сотни домов. Местные жители находятся в отчаянии, у самых пожилых из них не получается справиться с последствиями непогоды.