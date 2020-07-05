В воскресенье, 5 июля, Украине вступил в силу закон, который предусматривает запрет на экспорт донорской крови, а также отмену специальной регистрации вакцин, которые ввозят для военнослужащих.

Соответствующий закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения" предусматривает запрет на экспорт крови и ее компонентов.

"Вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлено при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья Украины по решению Кабинета Министров Украины…" — говорится в тексте документа.

Кроме того, документ предусматривает упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств для тяжелобольных и везение вакцин для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий без регистрации.

Напомним, украинское ведомство зрдавоохранения напомнило о важности донорства и о том, насколько распространены разные группы крови.

Ранее "Страна" анонсировала запуск в Украине единого национального реестра доноров крови.