Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "свергли коммунистов" и теперь им предстоит справиться с нашествием "радикальных левых".

Об этом глава государства заявил во время торжественного мероприятия ко Дню Независимости США, в субботу, 4 июля.

"Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности", - заявил Трамп.

Тем не менее, президент США уверен, что на этом миссия "героев" в стране не закончилась и их ждут новые свершения.

"Сейчас мы в процессе того, чтобы победить радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они делают", - добавил Трамп.

Слова Трампа о коммунистах с 02:00. Видео: YouTube/ CBS News

Напомним, что в мае этого года президент США Дональд Трамп анонсировал официальное признание американского антифашистского движения террористической организацией.

К этому решению главу Штатов подтолкнули протесты, которые разгорелись после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.