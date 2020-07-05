В воскресенье, 5 июля, президент Владимир Зеленский в одесском порту принял парад ВМСУ, а затем поднялся на фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Главный флагман Военно-морских сил Украины выходит в море, там президент будет принимать парадное прохождение кораблей.

На параде Зеленский вручил звезду героя родственникам пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые погибли во время пожара в Одессе на Троицкой.

Тем временем в порту проходит пикет против застройки берегов в Одессе.

Напомним, что 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в Одессе. В его расписании свободному времени отведено целых 8 часов.

Также мы писали, что обвинительный акт по делу о смертельном пожаре в одесском колледже передали в суд. В сгоревшем одесском колледже, где в огне погибли 16 человек, отсутствовала пожарная сигнализация.