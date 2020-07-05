Жительница Ужгорода Оксана Ажнюк, которая недавно переболела Covid-19, рассказала, что болезнь у нее протекала легко и она могла "перенести ее на ногах". При этом девушка все равно придерживается социальной дистанции.

Об этом она рассказала в комментарии общественному телеканалу Закарпатья.

По ее словам, инфекцию она подхватила в июне. Первым коронавирусом заразился ее отец.

"Когда поняла, что у отца коронавирус, то знала, что переболеем все. То есть у меня не было каких-то иллюзий о том, что можно этого как-то избежать. Хотя отец сразу переселился в другую комнату, будто самоизолировался, но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Если вы в быту с человеком, то, скорее всего, переболеете сами", - рассказала Оксана.

По словам девушки, во время болезни она не ощущала никаких симптомов, кроме температуры 37,2 и легкой усталости. На самоизоляции Оксана со своей семьей пробыла три недели.

"Это та болезнь, которую можно спокойно перенести на ногах. Ты можешь этого не почувствовать, потому что будешь думать, что уставший после работы, просто волнуешься, и поэтому такая легкая усталость в теле. Однозначно, что я до сих пор соблюдаю социальную дистанцию, ношу маску, хотя уже переболела", - добавила Оксана.

Девушка также подчеркнула, что все ПЦР-тесты ее семья прошла бесплатно, а за свои деньги они покупали только медикаменты.

Видео: YouTube/ Суспільне Закарпаття

Напомним, что по данным различных исследований, у бессимптомно болеющих коронавирусом пациентов быстрее снижается уровень антител в сравнении с теми, кто переносит коронавирус более тяжело.

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