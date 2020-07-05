Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявила, что из удостоверений личности уберут обозначение пола. Это планируют сделать в 2024-2025 годах.

Об этом говорится в материале DW.

Правительство при помощи данного шага хочет "там где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". Вместо этого гражданам предлагается "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

В то же время ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды являются не первыми, кто хочет ввести гендерно-нейтральные удостоверения личности. Подобная инициатива уже введена в ФРГ.

Напомним, большинство украинцев все еще подвержены гендерным стереотипам. Более 80% жителей страны согласны с тем, что главной задачей женщины является забота о доме и семьи, в это же время 75% полагают, что мужчина в первую очередь должен зарабатывать деньги.

Также "Страна" писала, что ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда.